Yabancı yatırımcılar 5 haftadır tahvil satıyor

Merkez Bankası'nın 1,5 yıl aranın ardından faiz indirdiği 24 Eylül haftasında yabancıların tahvil satışı 415 milyon dolarla 6 ayın en yüksek satışı olarak gerçekleşmişti. Son açıklanan veriler yabancıların tahvildeki çıkış eğiliminin sürdüğünü gösterdi.

Yabancıların, swap piyasalarında TL varlıklarını satma eğilimi geçen hafta da devam etti. Merkez Bankası ve BDDK verilerinden yapılan hesaplamaya göre yabancıların Türk bankaları ile yaptığı TL swap miktarı geçen hafta 957 milyon dolar azalarak 7,7 milyar dolara geriledi. Son 6 haftada yaşanan çıkış 5,9 milyar dolara ulaştı. 19 Mart haftasında yabancıların swap pozisyonu 24 milyar dolar seviyesinde bulunuyordu.

Yabancılar Türk varlıklarını son 3 yıldır portföylerinden çıkarmaya devam ederken 2020 yılında ise Türkiye’den tüm zamanların en büyük yabancı yatırımcı çıkışı yaşanmıştı. Yabancı salgın yılında 5 milyar dolarlık tahvil ve 4,2 milyar dolarlık hisse satarak toplamda 9,2 milyarlık Türk varlığı satışı gerçekleştirmişti.