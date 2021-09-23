Yabancı yatırımcılar geçen hafta hisse ve tahvilde alıcı

Yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 17 Eylül haftasında 89 milyon dolar hisse senetleri alımı yaptı. Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre aynı hafta DİBS (Kesin Alım) satımları 12,3 milyon dolar olurken, DİBS (Ters Repo) alımı olmadı.

Yurt dışında yerleşiklerın DİBS (Teminat) satımları 1,4 olurken, DİBS (Ödünç) alımı olmadı, şirket borçlanma senetleri alımları ise 1,5 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Stoklardaki son durum ne?

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stokları piyasa değeri 22 milyar 999,5 milyon dolar olarak gerçekleşti. DİBS (Kesin Alım) stokları 7 milyar 388 milyon dolar, DİBS (Ters Repo) stokları 1 milyar 602,6 milyon dolar, DİBS (Teminat) stokları 404,5 milyon dolar oldu.

Şirket borçlanma senedi stokları 251,7 milyon dolar seviyesinde açıklandı.