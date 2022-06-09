Yabancı yatırımcılar geçen hafta hissede alıcı

Yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 3 Haziran haftasında 129,4 milyon dolar hisse senedi alışı yaptılar. Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stokları piyasa değeri 17 milyar 129,6 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, aynı hafta DİBS (Kesin Alım) satımları 1,6 milyon dolar, DİBS (Ters Repo) alımları 0,3 milyon dolar oldu. DİBS (Kesin Alım) stokları 1 milyar 719,6 milyon dolar, DİBS (Ters Repo) stokları 707,7 milyon dolar, DİBS (Teminat) stokları 433,8 milyon dolar oldu.

Yurt dışında yerleşiklerın DİBS (Teminat) alımları 165,3 milyon dolar olurken, DİBS (Ödünç) işlemi gerçekleşmedi. Şirket borçlanma senetleri alımları satımları ise 5,2 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Şirket borçlanma senedi stokları 112,8 milyon dolar seviyesinde açıklandı.