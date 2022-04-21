Yabancı yatırımcılar hisse de bu hafta da alıcı

Yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 15 Nisan haftasında 26,9 milyon dolar hisse senedi alışı yaptılar. Yabancıların elinde hisse senedi stokları piyasa değeri 20 milyar 512,7 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, aynı hafta DİBS (Kesin Alım) alımları 36,8 milyon dolar, DİBS (Ters Repo) alımları 0,1 milyon dolar oldu.

Yurt dışında yerleşiklerın DİBS (Teminat) satımları 11,4 milyon dolar olurken, DİBS (Ödünç) işlemi gerçekleşmedi. Şirket borçlanma senetleri alımları ise 0,2 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

DİBS (Kesin Alım) stokları 2 milyar 362,8 milyon dolar, DİBS (Ters Repo) stokları 722,3 milyon dolar, DİBS (Teminat) stokları 274,1 milyon dolar oldu.

Şirket borçlanma senedi stokları 132,4 milyon dolar seviyesinde açıklandı.