Yabancı yatırımcılar hisse satışlarını sürdürdü

Yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 14 Ocak haftasında 55,1 milyon dolar hisse senetleri satışı yaptılar. Böylece yabancıları hisse senedi stokları piyasa değeri 19 milyar 379,3 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, aynı hafta DİBS (Kesin Alım) satımları 76,3 milyon dolar olurken, DİBS (Ters Repo) alımı 15,4 milyon dolar oldu. DİBS (Kesin Alım) stokları 3 milyar 266,6 milyon dolar, DİBS (Ters Repo) stokları 877,5 milyon dolar, DİBS (Teminat) stokları 261,5 milyon dolar olarak açıklandı.

Yurt dışında yerleşiklerın DİBS (Teminat) alımları 0,9 milyon dolar olurken, DİBS (Ödünç) işlemi olmadı. Şirket borçlanma senetleri satımları ise 2,0 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Şirket borçlanma senedi stokları 148,4 milyon dolar seviyesinde açıklandı.