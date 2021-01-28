Yabancı yatırımcılar hisse sattı, tahvil aldı

Merkez Bankası haftalık menkul kıymetler istatistiklerine göre yabancı yatırımcılar, 22 Ocak haftasında net 117,7 milyon dolarlık hisse senedi satışı gerçekleştirdi. Yabancılar 33,4 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS), 26,2 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı.

Yabancı yatırımcıların 15 Ocak itibarıyla 30 milyar 534,5 milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 30 milyar 429,7 milyon dolara geriledi. Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 8 milyar 981,2 milyon dolardan 9 milyar 62 milyon dolara çıktı. Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 222,5 milyon dolardan 248,9 milyon dolara çıktı.



Böylece, yabancıların geçen hafta işlemleri 58 milyon dolar net satış olarak gerçekleşti. Yılbaşından beri ise 22.01.2021 tarihi ile biten hafta itibarıyla hisse senedinde 201,3 milyon dolarlık alış, DİBS'te 506,4 milyon dolar alış ve ŞBS ise 24 milyon dolarlık net satış olmak üzere toplamda 731,7 milyon dolarlık giriş yaşandı.