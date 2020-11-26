Yabancı yatırımcılar hisse senedi alımına devam ediyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistiklerine göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 20 Kasım haftasında net 389.7 milyon dolarlık hisse senedi alırken, bu rakam bir önceki hafta 614.4 milyon dolar idi. Geçtiğimiz hafta gelen alımlarla birlikte yabancıların portföyünde bulunan hisse senedi stok miktarı 25,2 milyar dolara ulaştı.

Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) yabancı alımı 175.5 milyon dolar oldu. Yabancılar önceki hafta 293.9 milyon dolarlık DİBS alımı yapmıştı. Yabancıların DİBS stoku 5.80 milyar dolardan 6.15 milyar dolara yükseldi.

Hisse senedi ve hazine tahvillerine toplam bakıldığında yabancıların geçen hafta net 565.2 milyon dolarlık menkul kıymet alımı yaptığı görülüyor.

Şirket Borçlanma Senetleri'ne (ŞBS) gelen alım ise önceki hafta 19.8 milyon dolar iken geçen hafta 7.2 milyon dolar oldu.