Yabancı yatırımcılar hisse senedinde 4 haftadır alıcı

Yabancı yatırımcılar son dört haftadır hisse senedine giriş yapıyor. 8 Nisan haftasında 245.2 milyon dolar net giriş yapan yabancı yatırımcılar 15 Nisan haftasında da 26.9 milyon dolar sınırlı bir giriş gerçekleştirdi. Merkez Bankası haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre yabancı yatırımcılar geçen hafta 36.8 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 0.2 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı. Yurtdışında yerleşik kişilerin 8 Nisan itibarıyla 19 milyar 462,3 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 15 Nisan'da 20 milyar 512,7 milyon dolara çıktı. Aynı dönemde yurtdışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 2 milyar 235,6 milyon dolardan 2 milyar 362,8 milyon dolara, ŞBS stokları ise 131.1 milyon dolardan 132.4 milyon dolara yükseldi.

Böylece 11 - 15 Nisan haftasında, hisse senetlerinde yabancıların işlemleri 64 milyon dolar net alış olarak gerçekleşti. Yılbaşından beri ise 15 Nisan ile biten hafta itibarıyla hisse senedinde 1 milyar 23 milyon dolarlık satış, DİBS'te 910 milyon dolarlık satış ve ÖST'de ise 5 milyon dolarlık net satış olmak üzere toplamda 1 milyar 937 milyon dolarlık çıkış yaşandı. 15 Nisan ile biten haftada, yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasındaki payı yüzde 36,8 seviyesindeydi.