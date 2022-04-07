Yabancı yatırımcılar hissede alıcı: 10,1 milyon dolar

Yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 1 Nisan haftasında 10,1 milyon dolar hisse senedi alışı yaptılar. Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stokları piyasa değeri 18 milyar 482,6 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, aynı hafta DİBS (Kesin Alım) alımları 103,8 milyon dolar, DİBS (Ters Repo) satımları 0,1 milyon dolar oldu. DİBS (Kesin Alım) stokları 2 milyar 325,1 milyon dolar, DİBS (Ters Repo) stokları 728,3 milyon dolar, DİBS (Teminat) stokları 277,0 milyon dolar oldu.

Yurt dışında yerleşiklerın DİBS (Teminat) alımları ile DİBS (Ödünç) işlemi gerçekleşmedi. Şirket borçlanma senetleri satımları ise 3,6 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Şirket borçlanma senedi stokları 136,4 milyon dolar seviyesinde açıklandı.