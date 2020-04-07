Yabancı yatırımcılar martta 1,4 milyar dolarlık hisse sattı

07 Nisan 2020

Borsa İstanbul, yabancı banka/aracı kurum veya şahıs nam ve hesabına gerçekleştirilen işlemleri açıkladı. Buna göre, Borsa İstanbul Pay Piyasasında Mart ayında yabancı yatırımcılar 1 milyar 37 milyon 532 bin 504 dolarlık net satış yaptı. Ocak-Mart döneminde alım işlemleri 42,6 milyar dolar, satım işlemleri 45,0 milyar dolar olurken, net satım 2,45 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Mart ayında yabancıların alım işlemleri 10 milyar 793,7 milyon dolar olurken satış işlemleri 11 milyar 831,2 milyon dolar oldu. Yabancıların toplam işlem hacmi 22 milyar 624,8 milyon dolar olarak açıklandı.