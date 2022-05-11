Yabancı yatırımcılar satışa devam etti

Bayram tatili nedeniyle geçen hafta açıklanamayan 29 Nisan haftasına ilişkin para banka verileri bugün açıklandı. Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 29 Nisan haftasında 110,0 milyon dolar hisse senedi satışı yaptılar.

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stokları piyasa değeri 19 milyar 582,5 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, aynı hafta DİBS (Kesin Alım) satımları 23,9 milyon dolar, DİBS (Ters Repo) alımları 0,1 milyon dolar oldu. DİBS (Kesin Alım) stokları 2 milyar 420 milyon dolar, DİBS (Ters Repo) stokları 712,6 milyon dolar, DİBS (Teminat) stokları 307,1 milyon dolar oldu.

Yurt dışında yerleşiklerın DİBS (Teminat) alımları 20,4 milyon dolar olurken, DİBS (Ödünç) işlemi gerçekleşmedi. Şirket borçlanma senetleri alımları ise 1,2 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Şirket borçlanma senedi stokları 131,5 milyon dolar seviyesinde açıklandı.