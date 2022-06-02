Yabancı yatırımcılar satışa devam etti

Yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 27 Mayıs haftasında 40,9 milyon dolar hisse senedi satışı yaptılar. Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stokları piyasa değeri 16 milyar 143,3 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, aynı hafta DİBS (Kesin Alım) satımları 55,0 milyon dolar, DİBS (Ters Repo) alımları 0,1 milyon dolar oldu. DİBS (Kesin Alım) stokları 1 milyar 645,8 milyon dolar, DİBS (Ters Repo) stokları 699,1 milyon dolar, DİBS (Teminat) stokları 262,9 milyon dolar oldu.

Yurt dışında yerleşiklerın DİBS (Teminat) ve DİBS (Ödünç) işlemi gerçekleşmezken, şirket borçlanma senetleri alımları satımları ise 7,8 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Şirket borçlanma senedi stokları 118,5 milyon dolar seviyesinde açıklandı.