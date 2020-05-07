Yabancı yatırımcılar satmaya devam ediyor

07 Mayıs 2020

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, yabancı yatırımcılar geçen hafta net net 287,3 milyon dolarlık menkul kıymet satışı gerçekleştirdi. Yabancıların menkul kıymet satışında 245,5 milyar dolarını hisse senetleri; 41,8 milyon dolarını ise DİBS oluşturdu. Bunlara karşın yabancılar, 3,2 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 30 Nisan itibarıyla 21 milyar 871,2 milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 21 milyar 155,3 milyon dolara düştü.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 8 milyar 307,7 milyon dolardan 8 milyar 394,6 milyon dolara düştü.