Yabancı yatırımcılar tahvil satmaya devam ediyor

Yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 22 Ekim haftasında 103 milyon dolar hisse senetleri satımı yaptılar. Tahvil piyasasından çıkmaya devam eden yabancılar, geçen hafta DİBS pozisyonlarını 103 milyon dolar azalttı. DİBS (Ters Repo) alımı 55 milyon dolar oldu. Böylece tahvilde yabancıların elindeki stok miktarı 5 milyar 637 milyon dolar olurken DİBS (Ters Repo) stokları 1 milyar 670 milyon dolar, DİBS (Teminat) stokları 354,4 milyon dolar oldu.

Yurt dışında yerleşiklerın DİBS (Teminat) alımları ve DİBS (Ödünç) alımının olmadığı haftada, şirket borçlanma senetleri satımları 16,1 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Şirket borçlanma senedi stokları 219,1 milyon dolar seviyesinde açıklandı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stokları piyasa değeri 21 milyar 183,8 milyon dolar düzeyinde bulunuyor.