Yabancı yatırımcılar TL varlıklarda alıcı

Merkez Bankası haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre yabancı yatırımcılar 11 Haziran haftasında hisse senedinde 33 milyon dolar, devlet iç borçlanma senetlerinde ise 80.3 milyon dolarlık, şirket borçlanma senetlerinde ise 16.5 milyon dolar alım yaptı. Yabancının geçen hafta TL varlıklardaki net alımı ise 129.8 milyon dolar olarak hesaplandı.

Verilere göre yabancı yatırımcıların 4 Haziran itibarıyla 21 milyar 307 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 11 Haziran'da 21 milyar 982,5 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönemde yabancıların DİBS stoku 7 milyar 447,6 milyon dolardan 7 milyar 630,4 milyon dolara, yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları da 234,5 milyon dolardan 251 milyon dolara yükseldi.