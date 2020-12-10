Yabancı yatırımcılar, TL varlıklarda alıma ara verdi

Merkez Bankası haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre yabancı yatırımcılar 4 Kasım ile biten haftada net 22.9 milyon dolarlık hisse senedi satışı yaparken, 91.4 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) alımı yaptı.

Yabancılar 2.4 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) satışında bulundu. Yabancıların 27 Kasım itibarıyla 24 milyar 952,2 milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 24 milyar 934,5 milyon dolar, 6 milyar 114,1 milyon dolar olan DİBS stoku 6 milyar 195 milyon dolar, 230.6 milyon dolar olan ŞBS stokları ise 228.1 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dolayısıyla, yabancıların 23- 27 Kasım arası haftalık işlemleri 66.1 milyon dolar net alış oldu.