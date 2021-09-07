Yabancı yatırımcılardan ağustosta 477,6 milyon dolar net alım

Borsa İstanbul'da ağustosta yabancılar 12 milyar 353,2 milyon dolar alım yaparken, 11 milyar 875,5 milyon dolar satış işlemi gerçekleştirdi.

Böylece yabancıların net alım işlemleri 477 milyon 635 bin 371 dolar oldu. Yabancıların toplam işlem hacmi 24 milyar 228,7 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Garanti'de 149 milyon dolar net alım

Yabancı ağustos ayında Garanti'de 149 milyon dolar net alım yaptı. 110,5 milyon dolarlık net alımla Şişe Cam ikinci sırada yer aldı. Yabancıların net alımıda BİM 74 milyon dolarla üçüncü hisse konumunda.

Öte yandan yılın ilk 8 aylık döneminde yabancıların alım işlemleri 150,8 milyar dolar, satım işlemleri 152,3 milyar dolar olurken, net satım miktarı 1 milyar 403,7 milyon dolar olarak gerçekleşti.