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  3. Yabancı yatırımcılardan ağustosta 477,6 milyon dolar net alım
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Yabancı yatırımcılardan ağustosta 477,6 milyon dolar net alım

Borsa İstanbul Pay Piyasasında Ağustos ayında yabancı yatırımcılar 477,6 milyon dolar net alım yaptılar.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Borsa İstanbul'da ağustosta yabancılar 12 milyar 353,2 milyon dolar alım yaparken, 11 milyar 875,5 milyon dolar satış işlemi gerçekleştirdi.

Böylece yabancıların net alım işlemleri 477 milyon 635 bin 371 dolar oldu. Yabancıların toplam işlem hacmi 24 milyar 228,7 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Garanti'de 149 milyon dolar net alım

Yabancı ağustos ayında Garanti'de 149 milyon dolar net alım yaptı. 110,5 milyon dolarlık net alımla Şişe Cam ikinci sırada yer aldı. Yabancıların net alımıda BİM 74 milyon dolarla üçüncü hisse konumunda.

Öte yandan yılın ilk 8 aylık döneminde yabancıların alım işlemleri 150,8 milyar dolar, satım işlemleri 152,3 milyar dolar olurken, net satım miktarı 1 milyar 403,7 milyon dolar olarak gerçekleşti. 

AĞUSTOS AYI YABANCI İŞLEMLERİ 
HİSSE Alış  (Milyon $)
GARANTİ BANKASI  1.304
ŞİŞE CAM  569
TÜRK HAVA YOLLARI  566
EREĞLİ DEMİR CELİK  524
KARDEMİR (D)  486
BİM MAĞAZALAR  442
KOÇ HOLDİNG  412
AKBANK  410
TÜPRAŞ  407
YAPI VE KREDİ BANK.  339
   
HİSSE Satış (Milyon $)
GARANTİ BANKASI  1.155
TÜRK HAVA YOLLARI  577
EREĞLİ DEMİR CELİK  569
KARDEMİR (D)  505
ŞİŞE CAM  459
TÜPRAŞ  411
KOÇ HOLDİNG  370
AKBANK  369
BİM MAĞAZALAR  367
YAPI VE KREDİ BANK.  319

 

 

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