Yabancı yatırımcıların hisse satışı sürdü

Yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 11 Şubat haftasında 24,5 milyon dolar hisse senetleri satışı yaptılar. Böylece yabancıların hisse senedi stokları piyasa değeri 18 milyar 932,7 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Yabancı yatırımcılar son 12 haftadır hisse senedi piyasasından çıkış yapıyor. Böylece 11 haftalık toplam satış tutarı da 1 milyar 703 milyon dolara yükseldi.

Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, aynı hafta DİBS (Kesin Alım) alımları 1,4 milyon dolar olurken, DİBS (Ters Repo) işlemi olmadı. DİBS (Kesin Alım) stokları 3 milyar 573,8 milyon dolar, DİBS (Ters Repo) stokları 769,7 milyon dolar, DİBS (Teminat) stokları 296,2 milyon dolar oldu.

Yurt dışında yerleşiklerın DİBS (Teminat) alımları 18,3 milyon dolar olurken, DİBS (Ödünç) işlemi gerçekleşmedi. Şirket borçlanma senetleri alımları ise 6,3 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti Şirket borçlanma senedi stokları 153,3 milyon dolar seviyesinde açıklandı.