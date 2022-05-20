Yabancı yatırımcıların hisse satışları sürdü

Yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 13 Mayıs haftasında 766,9 milyon dolar hisse senedi satışı yaptılar. Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stokları piyasa değeri 17 milyar 674,1 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, aynı hafta DİBS (Kesin Alım) satımları 298,1 milyon dolar, DİBS (Ters Repo) alımları 0,2 milyon dolar oldu. DİBS (Kesin Alım) stokları 1 milyar 834,1 milyon dolar, DİBS (Ters Repo) stokları 687,6 milyon dolar, DİBS (Teminat) stokları 261,6 milyon dolar oldu.

Yurt dışında yerleşiklerın DİBS (Teminat) ve DİBS (Ödünç) işlemi gerçekleşmezken, şirket borçlanma senetleri satımları ise 2,2 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Şirket borçlanma senedi stokları 120,2 milyon dolar seviyesinde açıklandı.