Yabancı yatırımcıların hisse senedi alımı sürdü

Merkez Bankası verilerine göre geçen hafta yabancı yatırımcılar hisse senedinde geçen hafa net 116 milyon dolarlık alım yaptı. Önceki hafta da 38 milyon dolarlık alımları vardı.

Bu iki haftadır süren küçük hacimli alımlara rağmen yabancı yatırımcıların borsadaki payı dün yüzde 29,34 ile tarihi en düşük seviyelerinde kalmaya devam etti.

Aynı hafta DİBS (Kesin Alım) satımları da 28,6 milyon dolar oldu. Yurt dışında yerleşiklerin DİBS (Ters Repo) alımları 3,9 milyon dolar olurken, DİBS (Teminat) ve DİBS (Ödünç) işlemi olmadı. Şirket borçlanma senetleri satımları ise 8,2 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stokları piyasa değeri 23 milyar 773,4 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DİBS (Kesin Alım) stokları 1 milyar 196,4 milyon dolar, DİBS (Ters Repo) stokları 290,9 milyon dolar, DİBS (Teminat) stokları 407,0 milyon dolar oldu.

Şirket borçlanma senedi stokları 102,7 milyon dolar seviyesinde açıklandı.