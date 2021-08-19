Yabancı yatırımcıların portföy girişi yavaşladı

Merkez Bankası, sektör sınıflaması, sahiplik esasları ve hesaplama yöntemlerinde revizyona gitti menkul kıymet istatistikleri verisi açıklandı. 13 Ağustos haftasının kapsayan verilere göre, yabancı yatırımcıların net portföy girişi 33 milyon dolar olarak gerçekleşti. İlgili haftada yabancı yatırımcıların 78 milyon dolarlık hisse senedi alırken 45 milyon dolarlık tahvil satışı yaptı.

Yabancı yatırımcılar 6 Ağustos haftasındaki pozisyonlarındaki tahvil tutarında 114 milyon dolar; hisse senedi pozisyonlarınd aise 168 milyon dolarlık artış yaşanmıştı. Geçen hafta yabancıların Türk hisse senetlerine girişi 8 ayın zirvesine çıkmıştı.

TCMB veride hangi revizyonları yaptı?

Menkul Kıymetlerin Sahiplik Tanımında Değişiklik: Uluslararası standartlara uyum kapsamında, menkul kıymet istatistiklerinde menkul kıymeti elinde tutan bilgilerinin “yasal sahiplik” yerine “ekonomik sahiplik” esasına göre derlenmeye başlandı. Örneğin, bir bankanın sahipliğindeki menkul kıymet (Eurobond, DİBS) yurt dışı yerleşik ile repo veya ödünç verme işlemi sonucu el değiştirdiğinde, eski uygulamada DİBS’ler için yasal sahiplik Eurobond’lar için ekonomik sahiplik esas alınmakta iken, yeni uygulamada DİBS’ler için de artık ekonomik sahiplik esas alınıyor.

Bir menkul kıymetin ekonomik sahibi ise tüm risk ve faydaları taşıyan taraf olarak tanımlanıyor. Bu yeni tanım ve uygulama gereği, repo yoluyla sağlanan yurt dışı kaynaklar ve fonlar, banka için kredi yükümlülüğü olarak kaydediliyor. Repo konusu menkul kıymetler ise bankanın ekonomik sahipliğinde kalmaya devam ediyor. Repo yoluyla sağlanan yurt dışı kaynakların kredi kullanımı olarak değerlendirilmesi dış borç stoğunu yukarı yönlü etkiledi.