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Yabancı yatırımcıların portföy girişi yavaşladı

Yabancı yatırımcılar geçen hafta 78 milyon dolarlık hisse senedi alırken 45 milyon dolarlık tahvil satışı gerçekleştirdi.. Böylece yabancı yatırımcıların pozisyonu 33 milyon dolarlık artış kaydetti. Yabancı yatırımlarda net artış yaşansa da bir önceki hafta 168 milyon dolar alan yabancı portföy girişinin geçen hafta zayıfladığı görülüyor.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Merkez Bankası, sektör sınıflaması, sahiplik esasları ve hesaplama yöntemlerinde revizyona gitti menkul kıymet istatistikleri verisi açıklandı. 13 Ağustos haftasının kapsayan verilere göre, yabancı yatırımcıların net portföy girişi 33 milyon dolar olarak gerçekleşti. İlgili haftada yabancı yatırımcıların 78 milyon dolarlık hisse senedi alırken 45 milyon dolarlık tahvil satışı yaptı. 

Yabancı yatırımcılar 6 Ağustos haftasındaki pozisyonlarındaki tahvil tutarında 114 milyon dolar; hisse senedi pozisyonlarınd aise 168 milyon dolarlık artış yaşanmıştı. Geçen hafta yabancıların Türk hisse senetlerine girişi 8 ayın zirvesine çıkmıştı. 

TCMB veride hangi revizyonları yaptı?

Menkul Kıymetlerin Sahiplik Tanımında Değişiklik: Uluslararası  standartlara uyum kapsamında, menkul kıymet istatistiklerinde menkul  kıymeti elinde tutan bilgilerinin “yasal sahiplik” yerine “ekonomik  sahiplik” esasına göre derlenmeye başlandı. Örneğin, bir bankanın  sahipliğindeki menkul kıymet (Eurobond, DİBS) yurt dışı yerleşik ile  repo veya ödünç verme işlemi sonucu el değiştirdiğinde, eski  uygulamada DİBS’ler için yasal sahiplik Eurobond’lar için ekonomik  sahiplik esas alınmakta iken, yeni uygulamada DİBS’ler için de artık ekonomik sahiplik esas alınıyor.

Bir menkul kıymetin  ekonomik sahibi ise tüm risk ve faydaları taşıyan taraf olarak  tanımlanıyor. Bu yeni tanım ve uygulama gereği, repo yoluyla  sağlanan yurt dışı kaynaklar ve fonlar, banka için kredi yükümlülüğü  olarak kaydediliyor. Repo konusu menkul kıymetler ise bankanın  ekonomik sahipliğinde kalmaya devam ediyor. Repo yoluyla sağlanan  yurt dışı kaynakların kredi kullanımı olarak değerlendirilmesi dış  borç stoğunu yukarı yönlü etkiledi.

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