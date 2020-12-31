Yabancı yatırımcının ilgisine Noel arası

Yurt dışında yerleşik kişilerin 25 Aralık itibarıyla portföyünde bulunan hisse senedi stok miktarı 27,2 milyar dolar oldu. Merkez Bankası 'nın haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, hisse senedi stok miktarı bir önceki hafta 26,4 milyar dolar seviyesinde bulunuyordu. Piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış olarak hesaplandığında hisse senedi değeri farkı -18,8 milyon dolar oldu.

Devlet iç borçlanma senetleri(DiBS) stok miktarı 8,3 milyar dolar oldu. DiBS stok miktarı önceki hafta 8 milyar dolar seviyesinde bulunuyordu. Piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış olarak hesaplandığında DiBS değeri farkı 106,7 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Özel sektör tahvil ve bonoları 224,0 milyon dolar oldu. Özel sektör tahvil ve bonoları bir önceki hafta 219,0 milyon dolar seviyesindeydi. Piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış olarak hesaplandığında özel sektör bonoları farkı 5 milyon dolar oldu.