Yabancı yedinci haftada net satıcı oldu

Şebnem Turhan

Merkez Bankası haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre yabancı yatırımcılar 4 Haziran haftasında hisse senedinde 97.7 milyon dolar, devlet iç borçlanma senetlerinde ise 64.1 milyon dolarlık satış yaptı. Önceki haftalardaki net alımları da oldukça düşük seviyelerde olan yabancının bu yılki çıkışı 902 milyon dolar oldu. Geçen hafta yabancı yatırımcıların Borsa İstanbul’daki payı yüzde 41,9-42 seviyelerinde hareket etmişti. Yabancıların tahvil-bono piyasasındaki payı geçen hafta yüzde 5,1 olmuştu.

Yabancı yatırımcılar 22 Nisan haftasından beri geçen haftaya kadar hisse senedinde net alıcı konumunda bulunuyordu. Yabancılar DİBS’te ise üst üste alımda 5 haftayı geçen hafta itibariyle geride bırakmıştı.

Yılbaşından bu yana çıkış 1.3 milyar dolar

Merkez Bankası haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre, yurtdışında yerleşik kişiler, 4 Haziran ile biten haftada net 97.7 milyon dolarlık hisse senedi, 64.1 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 29.7 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı. Yabancı yatırımcıların 28 Mayıs itibarıyla 21 milyar 624 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 4 Haziran'da 21 milyar 303,1 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönemde yurtdışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 7 milyar 671,9 milyon dolardan 7 milyar 447,6 milyon dolara, yurtdışı yerleşik kişilerin şirket borçlanma senetleri stokları da 264.2 milyon dolardan 234.5 milyon dolara geriledi.

Yılbaşından beri ise 4 Haziran ile biten hafta itibarıyla hisse senedinde 1 milyar 834 milyon dolarlık satış, devlet iç borçlanma senetlerinde 923 milyon dolar alış ve şirket borçlanma senetlerinde ise 10 milyon dolarlık net alış olmak üzere toplamda 902 milyon dolarlık çıkış yaşandı.