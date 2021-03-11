Yabancı yılbaşından beri 788 milyon dolarlık hisse sattı

Şebnem TURHAN

Yabancı yatırımcıların Borsa İstanbul’daki payı yüzde 44,94 ile tarihi en düşük seviyeye inerken geçen yıl ocakta bu oran yüzde 65,79 seviyesindeydi. Ocak ve şubatta Borsa İstanbul’da toplam 698 milyon dolarlık satış yabancı yatırımcılar Merkez Bankası haftalık verilerine göre martın ilk haftasında da satışa devam etti. Haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre 5 Mart ile biten haftada yabancı yatırımcının çıkışı 10.1 milyon dolar seviyesinde.



Merkez Bankası (TCMB) haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre yabancı yatırımcılar, 5 Mart haftasında net 10.1 milyon dolarlık hisse senedi ve 4.2 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) satarken, 49.8 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) aldı. Yurt dışında yerleşik kişilerin 26 Şubat itibarıyla 28 milyar 563,1 milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 28 milyar 969,9 milyon dolar oldu. Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 10 milyar 254,2 milyon dolardan 9 milyar 853,1 milyon dolara düştü. Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 267.6 milyon dolardan 263.5 milyon dolara indi. Yabancıların 1 - 5 Mart arası haftalık işlemleri 36 milyon dolar net alış olarak gerçekleşti.

Yılbaşından beri ise 5.03.2021 tarihi ile biten hafta itibarıyla hisse senedinde 788 milyon dolarlık satış, DİBS'te 1 milyar 522 milyon dolar alış ve ŞBŞ'de ise 39 milyon dolarlık net alış olmak üzere toplamda 772 milyon dolarlık giriş yaşandı.