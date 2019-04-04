Yabancıdan 1,34 milyar dolarlık çıkış
Swap faizlerinde sert tırmanışın görüldüğü geçen hafta TL ihtiyacını daha ucuza karşılamak isteyen yabancı yatırımcı 1,34 milyar dolarlık TL varlık sattı.
Merkez Bankası istatistiklerine göre; yurt dışında yerleşik kişiler, 29 Mart haftasında net 601,5 milyon dolarlık hisse senedi ve 735,8 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) sattı.
Geçen hafta Londra piyasası swap faizlerinde yaşanan çok sert yükselişle birlikte TL ihtiyacını karşılamakta zorlanan yabancı yatırımcı borsa ve tahvil tarafında satışa geçmişti.
TL'de yaşanan sert değer kaybını önleyebilmek için yerleşik bankaların yabancılara daha az TL sağlamasıyla swap piyasasında gecelik vadede TL faizi 20'lerden 1,200 seviyelerine fırlamıştı.