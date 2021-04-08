Yabancıdan 2 haftada 2.5 milyar dolarlık satış

Şebnem TURHAN

Merkez Bankası başkanı değişikliği sonrasında Türkiye sermaye piyasalarındaki dalgalanma sürerken yabancının da TL varlıklardan çıkışı geçen hafta da devam etti.

Yabancı yatırımcılar hisse senedi, devlet iç borçlanma senetleri ve şirket borçlanma senetlerinde 1 haftada 509 milyon dolarlık satış yaparken yurtiçi yerleşiklerin de döviz mevduatında çözülme sürdü. Yurtiçi yerleşikler 1 haftada 2.5 milyar dolar satış yaparken parite etkisinden arındırıldığında döviz mevduatında azalma 2 milyar 24 milyon dolar oldu.

Vatandaşın yoğun satışına karşılık dolar/TL kurunda 8 liranın üzerindeki hareket ise sürüyor. 26 Mart haftasında yabancı yatırımcılar 2 milyar dolarlık çıkış yaparken yurtiçi yerleşikler de 8.9 milyar dolarlık döviz mevduatı satışı gerçekleştirmişti. İki haftada yabancının çıkışı 2.5 milyar doları buldu.



Yabancı yatırımcılar Merkez Bankası başkanı değişikliği öncesindeki 19 Mart haftasında hem hisse senedi hem de DİBS’te alıcı olmuş ve net 487.6 milyon dolarlık TL menkul kıymetlerine yatırımla son 2.5 ayın en yüksek yabancı girişi yaşanmıştı. Merkez Bankası başkanı değişiminin yaşandığının ertesi yani 26 Mart ile biten haftada yabancılar net 813.9 milyon dolarlık hisse senedi, 1 milyar 104,8 milyon dolarlık DİBS ve 16.8 milyon dolarlık şirket borçlanma senedi satışı yapmıştı. Geçen hafta ise hisse senedinde net 364.4 milyon dolar, DİBS’te 140.4 milyon dolar, şirket borçlanma senetlerinde ise 4.1 milyon dolarlık satış yaptılar.

Yılbaşından bu yana 1.4 milyon dolarlık çıkış

Yabancıların 26 Mart itibarıyla 23 milyar 782,3 milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 23 milyar 405,5 milyon dolara geriledi. Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 7 milyar 670,5 milyon dolardan 7 milyar 370,4 milyon dolara indi. Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 265.3 milyon dolardan 262.1 milyon dolara düştü.



Yılbaşından beri ise 2 Nisan ile biten hafta itibarıyla hisse senedinde 2 milyar 23 milyon dolarlık satış, DİBS'te 577 milyon dolar alış ve ŞBS’de ise 36.9 milyon dolarlık net alış olmak üzere toplamda 1 milyar 409,1 milyon dolarlık çıkış yaşandı.