Yabancıdan 2.5 ayın en yüksek girişi

Yılın ilk üç ayını hisse senedi piyasasında net satıcı olarak geçiren yabancının tavrı geçen hafta değişti. Merkez Bankası haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre yabancılar 19 Mart ile biten haftada net 60.4 milyon dolar hisse senedi alımı, 427.2 milyon dolarlık devlet iç borçlanma senedi alımı yaptı. 487.6 milyon dolarlık TL menkul kıymetlerine yapılan geçen haftaki net alım son 2.5 ayın en yüksek yabancı girişine işaret etti. Bu hafta ise yaşanan dalgalanmalarla sert bir yabancı çıkışı yaşandı.



Merkez Bankası verilerine göre yabancılar 19 Mart haftasında 0.2 milyon dolarlık da Şirket Borçlanma Senetleri sattı. Yabancıların 12 Mart itibarıyla 29 milyar 154 milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 28 milyar 946,4 milyon dolar oldu. Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 9 milyar 604,2 milyon dolardan 9 milyar 956,7 milyon dolara çıktı.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 282.3 milyon dolardan 282.1 milyon dolara indi. Yılbaşından beri ise 12 Mart ile biten hafta itibarıyla hisse senedinde 845.6 milyon dolarlık satış, DİBS'te 1 milyar 822 milyon dolar alış ve ŞBS’de ise 57.8 milyon dolarlık net alış olmak üzere toplamda 1 milyar 34 milyon dolarlık giriş yaşandı.