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Yabancıdan 3 milyon dolar net satım

Borsa İstanbul Pay Piyasasında temmuz ayında yabancılar 7 milyar 304,8 milyon dolar tutarında alım yaparken, 7 milyar 307,8 milyon dolar tutarında satım gerçekleştirdi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Borsa İstanbul Pay Piyasasında temmuz ayında yabancı yatırımcılar 3 milyon dolar net satım yaptı.

Borsa İstanbul, yabancı banka/aracı kurum veya şahıs nam ve hesabına  gerçekleştirilen işlemleri açıkladı.

Buna göre, yabancılar 7 milyar 304,8 milyon dolar tutarında alım yaparken, 7 milyar 307,8 milyon dolar tutarında satım gerçekleştirdi. Böylece yabancıların net satım işlemleri 3 milyon 34 bin 408 dolar  oldu. 

Yabancıların toplam işlem hacmi 14 milyar 612,6 milyon dolar olarak gerçekleşti. 

Yılın ilk 7 aylık döneminde yabancıların alım işlemleri 138,5 milyar dolar, satım işlemleri 140,4 milyar dolar olurken, net satım miktarı 1 milyar 881,4 milyon dolar olarak gerçekleşti.

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