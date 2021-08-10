Yabancıdan 3 milyon dolar net satım

Borsa İstanbul Pay Piyasasında temmuz ayında yabancı yatırımcılar 3 milyon dolar net satım yaptı.

Borsa İstanbul, yabancı banka/aracı kurum veya şahıs nam ve hesabına gerçekleştirilen işlemleri açıkladı.

Buna göre, yabancılar 7 milyar 304,8 milyon dolar tutarında alım yaparken, 7 milyar 307,8 milyon dolar tutarında satım gerçekleştirdi. Böylece yabancıların net satım işlemleri 3 milyon 34 bin 408 dolar oldu.

Yabancıların toplam işlem hacmi 14 milyar 612,6 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Yılın ilk 7 aylık döneminde yabancıların alım işlemleri 138,5 milyar dolar, satım işlemleri 140,4 milyar dolar olurken, net satım miktarı 1 milyar 881,4 milyon dolar olarak gerçekleşti.