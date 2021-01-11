Yabancıdan aralıkta 632,1 milyon dolarlık net alım

Yabancı yatırımcının Borsa İstanbul’da BİST30 hisselerine ilgisi sürüyor. Borsa İstanbul aralık ayı verilerine göre yabancı yatırımcılar yıldız ve ana pazarda 632 milyon 108 bin dolar net alıcı oldu. Kasımda 1 milyar dolarlık net alım yapan yabancılar aralıkta borsada 27 milyar 221 milyon dolar tutarında alım yaparken, 26 milyar 589 milyon dolar tutarında satım gerçekleştirdi. Yıldız pazarda 23 milyar 865 milyon dolarlık alım, 23 milyar 256 milyon dolarlık da net satış yapılırken, ana pazarda 3 milyar 355 milyon dolar alım, 3 milyar 333 milyon dolar net satış gerçekleştirdi.



Banka hisselerinden ağırlığını azaltan yabancının geri dönüşü yine bu hisselerde yaşandı. Aynı zamanda holding ve havacılık sektörü hisseleri de yabancının aralıkta tercih ettiği hisseler oldu. Yabancı yatırımcı borsada aralık ayında 632 milyon 108 bin dolarlık alım yaptı. Yabancının en çok net alım yaptığı hisselerin başında 278 milyon 740 bin dolarla Garanti Bankası gelirken bankayı Tüpraş, Akbank, THY, Erdemir, İş Bankası, Kardemir, Yapı Kredi ve Türk Telekom izledi. THY’nin yanı sıra Pegasus hisseleri de yabancının tercihleri arasında yer aldı. Sabancı ve Koç Holding de net alımın en çok yaşandığı ilk 20 hisse arasında yer aldı.



En çok net satış yapılan hisselerin başında ise 32 milyon 225 bin dolarla Selçuk Ecza ve 28 milyon 470 bin dolarla Arçelik geldi. Bu iki şirketi Şekerbank, Gübre Fabrikaları, Şok Marketler, Anadolu Efes, Ülker Bisküvi, Koza Altın ve Tav Havalimanları takip etti.



Yabancı aralıkta Beşiktaş sattı



Ana pazarda ise yabancının en fazla net alıcı olduğu hisse 4 milyon 720 bin dolarla Papilon Savunma hisseleri oldu. Spor hisselerinde ise Fenerbahçe, Trabzonspor ve Galatasaray hisselerinde net alıcı Beşiktaş hisselerinde ise net satışçı olarak hareket etti.

Yabancının en fazla net alım yaptığı hisseler

(bin dolar)



GARANTİ BANKASI: 278.740

TÜPRAŞ: 100.720

AKBANK: 83.023

TÜRK HAVA YOLLARI: 50.481

EREĞLİ DEMİR CELİK: 45.052

İŞ BANKASI (C): 36.568

KARDEMİR (D): 34.299

YAPI VE KREDİ: 31.925

TÜRK TELEKOM: 25.030

PEGASUS: 19.914