Yabancıdan bir haftada 672 milyon dolarlık satış

Şebnem TURHAN

Yabancı yatırımcıların hisse ve devlet iç borçlanma senetlerinden çıkışı sürüyor. Merkez Bankası haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre yabancı yatırımcılar 20 Mayıs ile biten haftada 603,2 milyon dolarlık hisse senedi, 67.3 milyon dolarlık DİBS ve 1.9 milyon dolarlık şirket borçlanma senetleri satışı yaptı. Yabancı aralıksız olarak Türk varlıklarından çıkışını 5’inci haftaya taşımış oldu. Yabancıların 16 - 20 Mayıs arası haftalık işlemleri ise 672 milyon dolarlık net satış olarak gerçekleşti.

Yabancı yatırımcıların 13 Mayıs itibarıyla 17 milyar 674,1 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 20 Mayıs'ta 16 milyar 262,6 milyon dolara geriledi. Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 1 milyar 834,1 milyon dolardan 1 milyar 749,8 milyon dolara, ŞBS stokları da 120.2 milyon dolardan 113.9 milyon dolara düştü.

Bu yılki toplam satış 4.2 milyar dolar

Yılbaşından beri ise 20 Mayıs ile biten hafta itibarıyla hisse senedinde 2 milyar 799 milyon dolarlık, DİBS'te 1 milyar 397 milyon dolarlık ve ŞBŞ’de ise 12 milyon dolarlık net satış olmak üzere toplamda 4 milyar 208 milyon dolarlık çıkış yaşandı. 20 Mayıs ile biten haftada, yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasındaki payı yüzde 35,5 seviyesinde gerçekleşti.

Dolar/TL'nin oldukça hareketli olduğu geçen hafta yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı parite etkisinden arındırılmış olarak 1 milyar 42 milyon dolarlık gerileme yaşandı. Gerçek kişilerin döviz mevduatında çok büyük bir değişiklik olmasa da tüzel kişilerin döviz mevduatında parite etkisinden arındırılmış olarak 892 milyon dolarlık azalma oldu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun haftalık verisine göre de kur korumalı TL mevduat hesapları geçen hafta 874 milyar 753 milyon liraya yükseldi.

Net uluslararası rezervlerde 2 milyar dolar düşüş

Merkez Bankası’nın net uluslararası rezervleri 20 Mayıs haftası itibariyle, bir önceki haftaya göre 1 milyar 967 milyon dolar düşüş ile 9 milyar 561 milyon dolar oldu. TCMB verilerine göre 20 Mayıs itibarıyla 9.56 milyar dolara gerileyen net uluslararası rezervler beş haftada 9.57 milyar dolar düşüş kaydetmiş oldu ve 21 Ocak'tan bu yana en düşük değeri aldı. Bu arada Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 20 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 680 milyon dolar azalarak 100 milyar 261 milyon dolara geriledi. Verilere göre, 20 Mayıs itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 187 milyon dolar azalışla 60 milyar 11 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 13 Mayıs'ta 61 milyar 198 milyon dolar seviyesindeydi. Söz konusu dönemde altın rezervleri, 493 milyon dolar azalarak 40 milyar 743 milyon dolardan 40 milyar 250 milyon dolara geriledi. Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 20 Mayıs haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 680 milyon dolar azalarak 101 milyar 941 milyon dolardan 100 milyar 261 milyon dolara indi.