Yabancıdan DİBS’lere 3.5 yılın en güçlü girişi

Şebnem TURHAN

Yabancı yatırımcıların 6 Kasım’daki değişim süreci sonrasında TL varlıklara başlayan ilgisi 18 Aralık haftasında zirveye çıktı. Merkez Bankası haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre yabancı yatırımcılar 18 Aralık haftasında devlet iç borçlanma senetlerinde 1 milyar 661,8 milyon dolarlık net alım yaptı. Böylesi kuvvetli bir giriş en son 21 Temmuz 2017 haftasında 1.8 milyar dolarla yaşanmıştı. Yabancının hisse senetlerindeki net alımı ise 244 milyon dolar olarak belirlendi. Yani 18 Aralık haftasında yabancı yatırımcı net 1.9 milyar dolar oldu. Yabancı TL varlıklara yönelirken yurtiçi yerleşik yatırımcıların döviz mevduatı yine rekor kırdı. Yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı 2.5 milyar dolar artarak 234.1 milyar dolara yükseldi.



6 Kasım’dan bu yana 4 milyar dolarlık giriş



Yabancı yatırımcı 6 Kasım haftasından bu yana DİBS’lerde 2 milyar 468 milyon dolar, hisse senedinde ise 1 milyar 497 milyon dolarlık net alım yapmış oldu. Böylece 6 haftada 3 milyar 965 milyon dolar neredeyse 4 milyar dolarlık giriş yaşandı. 18 Aralık haftası itibariyle ise yabancı yatırımcılar net 244 milyon dolarlık hisse senedi ve 1 milyar 662,8 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) alırken, 4.6 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı. Yabancıların 11 Aralık itibarıyla 25 milyar 207,7 milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 26 milyar 426,7 milyon dolara yükseldi. Geçen hafta yabancıların DİBS stoku, 6 milyar 248,6 milyon dolardan 8 milyar 28,3 milyon dolara çıktı. Söz konusu dönemde yabancıların ŞBS stokları ise 223.6 milyon dolardan 219 milyon dolara geriledi.



Tahvil bonodaki payı yüzde 5,1’e çıktı



Yılbaşından beri ise 18 Aralık itibarıyla hisse senedinde 4 milyar 351 milyon dolarlık satış, DİBS'te ve ŞBS’de sırasıyla 5 milyar 148mn dolar ve 187 milyon dolarlık net satış olmak üzere toplamda 9 milyar 686 milyon dolarlık çıkış yaşandı. 18 Aralık ile biten haftada, yabancıların tahvil-bono piyasasındaki payı yüzde 5,1 iken hisse senedi piyasasında yüzde 49,4 seviyesinde oldu.





