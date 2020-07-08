Yabancıdan haziranda 78.6 milyon dolarlık net alım

08 Temmuz 2020

ŞEBNEM TURHAN

Yabancı yatırımcı yılın ilk 5 ayının aksine kısmi de olsa haziranda borsada net alıcı oldu. Borsa İstanbul verilerine göre haziranda yabancı yatırımcılar yıldız pazarda 13 milyar 53 milyon 728 bin dolarlık alım, 13 milyar 66 milyon 107 bin dolarlık satış yaptı. Yıldız pazardaki net satış 12 milyon 378 bin dolar oldu. Ana pazarda ise yabancı 3 milyar 295 milyon 477 bin dolarlık alım, 3 milyar 203 milyon 962 bin dolarlık satış yaptı. Ana pazarda 91.5 milyon dolar net alıcı oldular. Diğer pazarlarla birlikte Borsa İstanbul’da yabancının net alımı 78.6 milyon dolar oldu. Dikkati çeken ise yabancı yatırımcının işlem hacmindeki artış oldu. Mayısa göre haziranda tüm pay piyasalarında yabancının işlem hacimleri ikiye katlandı.

Borsa İstanbul verilerine göre haziranda yabancı Garanti Bankası’nda 57 milyon 812 bin dolar net alıcı olan yabancının ikinci tercihi Türk Hava Yolları oldu. THY’de net alıcı olduğu miktar 47 milyon dolar. Migros geçen aylardaki gibi yabancının gözdelerinden. Yabancı haziranda Migros’ta 29.3 milyon dolarla net alıcı. Aselsan her zaman yabancının listesinde ve net alım 28.8 milyon dolar. Şok Marketler’de ise 22.6 milyon dolarlık net alıcı olan yabancının Koza Altın da ilgi alanında. Koza Altın’da 19.8 milyon dolarlık net alıcı olan yabancı Akbank’ta ise 13.2 milyon dolar net alıcı konumunda. Haziranda yabancının yeniden banka hisselerine yöneldiği görülüyor.

Yıldız pazarda yabancı en fazla Tüpraş’ta net satıcı pozisyonunda oldu. 68.7 milyon dolarlık net satış gerçekleştiren yabancının ikinci en yüksek satışçı olduğu hisse ise 66.6 milyon dolarla Turkcell. Turkcell’de çoğunluk hisse haziranda Türkiye Varlık Fonu’na geçmişti. Ereğli Demir Çelik’te 48.5 milyon dolar net satışçı olan yabancının Tekfen Holding’te net satışı ise 32.9 milyon dolar oldu. Soda Sanayi’de 24.5 milyon dolar net satışçı durumunda bulunan yabancı Vakıfbank hisselerinde ise 23.9 milyon dolar net satış yaptı. Halkbank’ta 19.6 milyon dolar net satışçı yabancının Bizim Mağazalar, Kardemir ve Emlak Konut GMYO’da da net satıcı pozisyonunda yer aldı.

Galatasaray ve Beşiktaş aldı

Ana pazarda ise yabancı yatırımcı mayısta olduğu gibi DOCO hisselerinde net satıcı olmaya devam etti. Doco hisselerinde net satış miktarı 12.4 milyon dolar. İkinci Klimasan Klima’da net satış 4.2 milyon dolar Doğtaş Kelebek Mobilya’da yabancı 2.4 milyon dolar satış yaptı. Peker GMYO’da 1.7, Sinpay GMYO’da ise 1.5 milyon dolar net satış gerçekleşti. Spor hisselerinde ise Trabzonspor ve Fenerbahçe’de net satıcı olan yabancı yatırımcı haziranda Beşiktaş ve Galatasaray hisselerinde ise net alıcı pozisyonunda bulundu.

Ana pazarda en fazla net alıcı olduğu hisse 11.6 milyon dolar ile Vestel Beyaz Eşya oldu. Onu 7.1 milyon dolarla Oyak Çimento Fabrikaları izlerken üçüncü 5.2 milyon dolarla Afyon Çimento, dördüncü 4.9 milyon dolarla Adese Alışveriş oldu, beşincilikte de 4.1 milyon dolarla Vakıf GMYO yer aldı. Spor hisselerinde yabancının net alımcı olduğu listede öne çıkan ise mayısta olduğu gibi haziranda da 1 milyon dolarlık net alımın olduğu Beşiktaş hisseleri oldu.