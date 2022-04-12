Yabancıdan ilk çeyrekte yaklaşık 1 milyar dolarlık satış

İSTANBUL / DÜNYA



Borsa İstanbul’da martta yabancı yatırımcılar 506.8 milyon dolar net satım yaptılar. Yılın ilk çeyrek döneminde ise yabancıların alımları 46.2 milyar dolar, satımları 47.2 milyar dolar oldu. Böylece net satım tutarı 991 milyon 66 bin 963 dolar olarak gerçekleşti. Yabancı yatırımcı ocakta 267.3 milyon dolar, şubatta ise 217 milyon dolarlık net satış yapmışlardı.



Borsa İstanbul verilerine göre, 2022 Mart ayında uluslararası yatırımcıların en çok net alış gerçekleştirdiği ilk beş hisse Kardemir (D), Bim Mağazalar, Koç Holding, Nurol GYO ve Doğan Holding olurken en çok çıkışın yaşandığı ilk beş hisse Garanti Bankası, Akbank, Ford Otosan, Tüpraş ve TOFAŞ olarak sıralandı.



Mart ayında en çok uluslararası yatırımcı girişinin yaşandığı hisse 32.6 milyon dolar ile Kardemir (D) olurken, hisse martta BİST100'e göre yüzde 13,7 daha iyi bir performans sergilemişti. Mart ayında para girişi yaşanan ilk on beş hisse içerisinde Karsan, Hektaş ve Kardemir (A) endekse göre sırasıyla yüzde 26,5, yüzde 19,8 ve yüzde 17,8 oranlarında daha iyi bir performans gösteren şirketler yer aldı. Diğer taraftan Nurol GYO ve Yapı Kredi Bankası net para girişlerine rağmen endekse göre yüzde 2,7 ve yüzde 0,7 oranlarında daha kötü bir performans gösterdi.



Mart ayında en çok uluslararası yatırımcı çıkışının yaşandığı hisse olarak 120 milyon dolar ile Garanti Bankası öne çıktı. Hisse martta BİST100'e göre yüzde 4 daha kötü bir performans sergiledi. TOFAŞ, Akbank ve Aselsan BİST100'e göre yüzde 8,2, yüzde 7,1 ve 5,4 görece kayıpla uluslararası yatırımcı çıkışı yaşanan ilk 15 hisse arasında en kötü performans sergileyen hisseler arasında yer aldı. Diğer taraftan, Sasa Polyester, Şişecam ve TAV Havalimanları net para çıkışlarına rağmen endekse göre yüzde 11,7, yüzde 7,1 ve yüzde 5,4 daha iyi performans kaydetti.

İlk üç ayda en fazla BİM tercih edildi

2022 yılının ilk 3 ayında ise en çok uluslararası yatırımcı girişinin yaşandığı hisseler ise sırasıyla Bim Mağazalar, Kardemir (D) ve Koç Holding oldu. Söz konusu hisseler ilk çeyrekte BİST100'e göre sırasıyla yüzde 14,9, yüzde 38 ve yüzde 16,2 daha iyi performans sergiledi. Diğer taraftan, 2022 Ocak-Mart döneminde en çok uluslararası yatırımcı çıkışının yaşandığı hisseler ise Garanti Bankası, Şişecam ve Petkim olarak sıralandı. Garanti Bankası, Şişecam ve Petkim ilk çeyrekte BİST100'göre yüzde 10,0, yüzde 5,4 ve yüzde 3,7 daha kötü performans gösterdi.

2022 Mart ayında toplamda 506.8 milyon dolar net uluslararası yatırımcı çıkışı yaşanırken bankacılık hisselerinde ise 208.2 milyon dolarlık net çıkış gerçekleşti. 2022'nin 3. ayında kaydedilen 506.8 milyon dolarlık yabancı çıkışına karşın BIST100 martta yüzde 14,8 oranında yükseliş gösterdi. 2022 yılının ilk 3 ayında toplam 991 milyon dolar net çıkış gözlenirken, BİST100 ise aynı dönemde yüzde 20,2 oranında yükseldi.

Uluslararası yatırımcıların Borsa İstanbul'daki payı 31 Mart itibariyle yüzde 37,5 seviyesine indi. Şubat sonunda bu oran yüzde 39,9 idi.