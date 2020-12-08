Yabancıdan kasımda 1 milyar dolarlık net alım

Borsa İstanbul kasım ayı verilerine göre yabancı yatırımcılar kasımda yıldız ve ana pazarda 1 milyar 26 milyon dolar net alıcı oldu. Uzun zamandır borsada satıcı olan yabancı yatırımcının ekonomi yönetimindeki değişiklikle birlikte kasımda alımları hızlandı.



Yabancı borsada 29 milyar 471 milyon dolar tutarında alım yaparken, 28 milyar 464 milyon dolar tutarında satım gerçekleştirdi. Yıldız pazarda 26 milyar 302 milyor 537 bin dolarlık alım, 25 milyar 283 milyon 784 bin dolarlık da net satış yapılırken, ana pazarda 3 milyar 156 milyon dolar alım, 3 milyar 148 milyon dolar net satış gerçekleştirdi.



Banka hisselerinden ağırlığını azaltan yabancının geri dönüşü yine bu hisselerde yaşandı. Aynı zamanda holding hisseleri de yabancının kasımda tercih ettiği hisseler oldu. Yabancının en fazla tercih ettiği hisse ise 366 milyon 204 bin 208 dolarlık net alım işlemi ile Garanti Bankası oldu. İkincilik de 118 milyon 854 bin 404 dolarlık net alımla Akbank olarak öne çıktı. Net alıcı olduğu diğer hisseler ise Tüpraş, Koç Holding, Türk Hava Yolları, Yapı Kredi, Tav Havalimanları, İş Bankası, Pegasus ve Şişecam olarak sıralandı.



Borsa İstanbul verilerine göre yabancının kasımda en fazla net satıcı olduğu hisse ise 117 milyon 162 bin dolarla Turkcell oldu. Turkcell’i 28.5 milyon dolarlık net satışla Migros takip ederken 23.3 milyon dolarlık net satışla üçüncü olarak Koza Altın öne çıktı. Anadolu Efes, Ülker Bisküvi, Ford Otosan, Enka İnşaat, TSKB, Şok Marketler ve Koza Madencilik de yabancının net satışçı olduğu hisseler olarak sıralandı.



Yabancı Fener ve Beşiktaş’ta net alıcı



Ana pazarda ise yabancının en fazla net alıcı olduğu hisse 8 milyon 840 bin dolarla Vestel Beyaz Eşya hisseleri oldu. Bunu Bera Holding, Reysaş Lojistik ve Nuh Çimento izledi. Spor hisselerinde ise yabancının Beşiktaş, Fenerbahçe hisselerinde net alıcı, Galatasaray ve Trabzonspor hisselerinde ise net satıcı olduğu görüldü.

Yabancının en fazla net alım yaptığı hisseler (bin dolar)

GARANTİ BANKASI - 366.204

AKBANK - 118.854

TÜPRAŞ - 115.037

KOÇ HOLDİNG - 92.276

TÜRK HAVA YOLLARI - 69.138

YAPI VE KREDİ BANK. - 66.616

TAV HAVALİMANLARI - 51.357

İŞ BANKASI (C) - 47.132

PEGASUS - 44.302