Yabancıdan ocakta 444.1 milyon dolarlık net satış

6 Kasım’da ekonomi yönetimindeki değişiklik sonrasında yabancı yatırımcının Borsa İstanbul’a olan ilgisi artmıştı. Yılın son iki ayında 1.6 milyar dolarlık net alıcı olan yabancı yatırımcılar yılın ilk ayında ise net satışçı pozisyonunda kaldılar. Borsalarda özellikle ocak ayının son haftasında küresel çapta yaşanan kayıp Borsa İstanbul’da da etkili olmuştu. Borsa İstanbul’un verilerine göre yabancı yatırımcılar ocak ayında 444 milyon 133 bin 414 dolar net satıcı oldu. Yabancı yatırımcıların ocak ayı hareketleri, yıldız pazarda 465 milyon 911 bin 4 dolar net satıcı, ana pazarda 28 milyon 70 bin 978 dolar alıcı, alt pazarda 4 miyon 793 bin 564 dolar net satıcı, piyasa öncesi işlem platformunda 1 milyon 939 bin 760 dolar net satıcı, yakın izleme pazarında ise 439 bin 935 dolar net alıcı olarak gerçekleşti. Yabancının en çok net satışçı olduğu hisse ise 93 milyon 629 bin 210 dolar ile Koza Altın payları olması dikkat çekti.

Borsa İstanbul ocak ayı verilerine göre ocakta borsada 31 milyar 169 milyon dolar tutarında alım yaparken, 31 milyar 613 milyon dolar tutarında satım gerçekleştirdi. Yıldız pazarda 26 milyar 729 milyon dolarlık alım, 27 milyar 195 milyon dolarlık da net satış yapılırken, ana pazarda 4 milyar 425 milyon dolar alım, 4 milyar 397 milyon dolar net satış gerçekleştirdi.

Petkim’de 49.7 milyon dolarlık net alım

Yıldız pazarda yabancı yatırımcının en çok net alıcı olduğu hisse 49 milyon 767 bin dolarla Petkim olurken, onu 24 milyon 737 bin dolarla Tekfen Holding takip etti. Yabancı TSKB’de 19 milyon, Şişecam’da 16 milyon, Yapı Kredi’de 15 milyon, Arçelik’te 12.8 milyon, Şok Marketler’de 8.6 milyon, Kardemir’de 8.3 milyon, Anadolu Hayat’ta 5.8 milyon, Coca Cola İçecek’te 5.4 milyon net alıcı olarak yer aldılar. Aralık ayında yabancının net alım işlemleri en çok bankacılık ve holding hisselerinde gözlenirken ocakta pozisyonları biraz değişiklik gösterdi.

Yıldız pazarda en çok net satışçı olunan hisse ise 93.6 milyon dolarla Koza Altın oldu. Bir süredir yabancı kurumların da alım önerdiği Erdemir’de ocakta yabancı 85.6 milyon dolar net satışçı olarak öne çıkarken, Migros’ta 47.3 milyon dolar, İş Bankası’nda 37.7 milyon dolar, Türk Telekom’da 27.4 milyon dolar, Enerjisa’da 26.9 milyon dolar, Doğan Holding’te 26.2 milyon dolar, Sasa Polyester’de 25.8 milyon dolar, Garanti Bankası’nda 22.6 milyon dolar, Koza Madencilik’te ise 21.5 milyon dolar net satış gerçekleştirdi.

Papilon Savunma’yı aralıkta aldı ocakta sattı

Ana pazarda ise yabancı en çok net alımını 7.3 milyon dolarla İhlas Holding ile, 5.5 milyon dolarla İhlas Ev Aletleri’nde gerçekleştirdi. Polisan Holding 4.4 milyon dolar, Merko Gıda 3.9 milyon

dolar, Lokman Hekim 3.7 milyon dolar, Uşak Seramik 2.1 milyon dolar, Klimasan Klima 2 milyon dolar, Çemaş Döküm 1.8 milyon dolar, Global Yatırım Holding 1.7 milyon dolar net alım yapılan diğer öne çıkan hisseler oldu.

Ocakta ana pazarda en fazla net satışçı olduğu hisse ise 10.1 milyon dolarla DOCO oldu. Aralık ayında yabancının yıldız pazarda en fazla net satışçı olduğu Papilon Savunma 4.7 milyon dolarlık satışla ocak ayında en fazla net satış yapılan ikinci hisse olarak öne çıktı. Aralık 2020’de yabancının Papilon Savunma’da net alımı 4.7 milyon dolardı. Makine Takım 3.8 milyon dolar, Utopya Turizm 3 milyon dolar, Fenerbahçe 2.1 milyon dolar, Yeşil Yapı 1.3 milyon dolar ve Beşiktaş 712.7 milyon dolar net satış olan hisseler arasında yer aldı.

2020’de 4.5 milyar dolarlık net satış yapıldı

TCMB tarafından açıklanan haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre, 25 - 29 Ocak haftasında, yabancı yatırımcılar hisse senetlerinde 494 milyon dolarlık net satış, DİBS’te ise 419 milyon dolarlık net alış yaptılar. Yılbaşından beri ise 29.01.2021 tarihi ile biten hafta itibarıyla hisse senedinde 292 milyon dolarlık net satış yapıldı. Kasım ve aralık aylarında yabancı yatırımcının hisse senedi ve DİBS’te yaptığı alımlar 4 milyar 157 milyon dolara ulaştı. Yılın tamamında ise hisse senedinden 4 milyar 457 milyon lira, DİBS’te 4 milyar 838 milyon dolarlık satışla toplam 9.3 milyar dolarlık çıkış yaptı.