Yabancıdan son 9 ayın en hızlı girişi

Yabancı yatırımcılar ağustos ayı boyunca Türkiye hisse senedi piyasasında net alım yapıyor.

Ağustosun ilk haftası 88 milyon dolar, ikinci haftası 270 milyon dolar ve geçen hafta da 366.2 milyon dolarla net alıcı olan yabancı yatırımcıların üç haftalık net alımları ise 724.2 milyon dolara ulaştı. Yabancı yatırımcıların geçen haftaki alımı 19 Kasım 2021 haftasından bu yana hisse senedi piyasasında en yüksek yabancı girişine işaret ediyor.

Merkez Bankası haftalık menkul kıymet verilerine göre yabancı yatırımcıların hisse senedindeki alımı devam ederken devlet iç borçlanma senetlerinde ise iki haftanın ardından yeniden net satıcı oldular. Verilere göre geçen hafta yabancı yatırımcılar 9.5 milyon dolarlık DİBS satışı yaptılar. Önceki iki haftadaki net alımları da ancak 9.3 milyon dolar seviyesindeydi.