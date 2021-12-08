Yabancıdan son bir yılın en güçlü alımı

Şebnem TURHAN

Yabancı yatırımcılar Borsa İstanbul’un hızlı yükseldiği kasım ayında net alım yönünde pozisyon aldılar. Borsa İstanbul verilerine göre yabancılar kasımda net alımı 654 milyon dolar oldu ve bu son 1 yılın en yüksek miktarda net alımı olarak belirlendi. Yabancı yatırımcı son 4 aydır hisse senedi piyasasına giriş yapıyor. Üst üste 4 aydır net giriş son yıllarda gözlenmemişti. 4 aylık net alım ise 1.2 milyar dolar oldu.

Yıldız pazarda 23.3 milyar dolar alım 22.6 milyar dolar satım yapan yabancı yatırımcıların yıldız pazarda net işlemi ise 671.6 milyon dolar oldu. Yabancının en fazla net alım yaptığı şirket ise 114.8 milyon dolarla Tüpraş oldu. Tüpraş'ı 109.9 milyon dolar net alımla Şişecam, 103.7 milyon dolarlık net girişle THY ve 61.3 milyon dolarlık net alımla İş Bankası izledi.

Yabancının kasımda en fazla net satış yaptığı hisse ise 98.1 milyon dolarla Garanti Bankası oldu. Onu 39.9 milyon dolarla Türk Traktör ve 36.6 milyon dolarla da Koç Holding izledi.