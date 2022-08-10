Yabancıdan temmuzda 248 milyon dolar satış

Borsa İstanbul'da yabancıların satışı Temmuz'da da devam etti. Borsa İstanbul Pay Piyasasında Temmuz ayında yabancı yatırımcılar 247,6 milyon dolar net satım yaptı. Böylece yabancıların üst üste 8'inci ayda da net satışta oldular.

Borsa İstanbul, yabancı banka/aracı kurum veya şahıs nam ve hesabına gerçekleştirilen işlemleri açıkladı.

Buna göre, yabancılar 9 milyar 683 milyon 906 bin 506 dolar tutarında alım yaparken, 9 milyar 931 milyon 505 dolar 621 tutarında satım gerçekleştirdi. Böylece yabancıların net satım işlemleri 247 milyon 599 bin 115 dolar oldu.

Yabancıların toplam işlem hacmi 19 milyar 615 milyon 412 bin 127 dolar olarak belirlendi. Bu son bir yılın en düşük işlem hacmi oldu.