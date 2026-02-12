Yabancıdan yatırımcıdan borsada 10 haftalık alım serisi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 6 Şubat haftasına ilişkin haftalık menkul kıymet istatistiklerini yayımladı. Veriler, yabancı yatırımcıların Türk varlıklarına yönelik ilgisinin sürdüğünü gösterdi.

Buna göre yurt dışında yerleşik yatırımcılar, söz konusu haftada 134,3 milyon dolarlık net hisse senedi alımı yaptı. Böylece yabancıların hisse senedi piyasasında 28 Kasım haftasından bu yana devam eden alım serisi 10 haftaya ulaştı.

Bir önceki haftada ise 455 milyon dolarlık hisse ve 721,8 milyon dolarlık tahvil alımı gerçekleşmişti.

Tahvil tarafında da girişler devam etti

Geçen hafta yabancılar 152 milyon dolarlık net tahvil alımı yaptı. Önceki haftada bu tutar 841 milyon dolar seviyesindeydi.

Piyasa değerlerindeki değişimlerin etkisiyle yabancıların elindeki hisse senedi stoku 42,37 milyar dolardan 41,54 milyar dolara geriledi. Tahvil stoku ise 22,40 milyar dolardan 22,57 milyar dolara yükseldi.