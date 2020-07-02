Yabancılar 112 milyon dolarlık hisse sattı

02 Temmuz 2020

Yabancı yatırımcılar 26 Haziran Haziran haftasında hem hisse senetlerinde 112 milyon dolar hem de devlet iç borçlanma senetlerinde (DİBS) 46.4 milyon dolarla net satıcı oldu. 19 Haziran haftasında yabancı yatırımcılar 20 Aralık 2019 haftasından sonra ilk kez hem hisse senedinde hem de DİBS’te net alıcı olmuşlardı. Yabancının hisse senedi ve DİBS’teki geçen hafta toplam çıkışı 158.4 milyon dolar oldu.

Merkez Bankası menkul kıymet istatistikleri 26 Haziran haftası sonuçlarını açıkladı. Buna göre 26 Haziran haftasında yabancıların DİBS satışı 46.4 milyon dolar oldu. 19 Haziran haftasında yabancı yatırımcı 86 milyon dolar net DİBS alımı yapmıştı. Yabancı hisse senedinde ise net 112 milyon dolar satıcı olarak yer aldı. 19 Haziran haftasında da 76 milyon dolar alım yapmıştı. Yabancı hisse senedinde iki hafta üst üste net alıcı olduktan sonra üçüncü haftada net satışçı pozisyonunda yer aldılar.

Verilere göre 26 Haziran haftasında, yabancı yatırımcılar, net 112 milyon dolarlık hisse senedi, 46.4 milyon dolarlık DİBS, 14.5 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı. Yabancıların 19 Haziran itibarıyla 24 milyar 326 milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 24 milyar 429 milyon dolara çıktı. Geçen hafta yurtdışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 7 milyar 151 milyon dolardan 7 milyar 138 milyon dolara indi. Aynı hafta yabancıların ŞBS stokları ise 367,3 milyon dolardan 350.5 milyon dolara geriledi.