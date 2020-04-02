Yabancılar 700 milyon dolarlık hisse senedi aldı

02 Nisan 2020

Merkez Bankası haftalık menkul kıymet istatistiklerini açıkladı. Buna göre, yurt dışında yerleşik kişilerin 27 Mart itibarıyla portföyünde bulunan hisse senedi stok miktarı 22,3 milyar dolar oldu.



Merkez Bankası 'nın haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, hisse senedi stok miktarı bir önceki hafta 21,6 milyar dolar seviyesinde bulunuyordu.



Merkez Bankası haftalık verilerinde ön plana çıkan detaylar şöyle:



- Devlet iç borçlanma senetleri(DiBS) stok miktarı 9,8 milyar dolar oldu.

- DiBS stok miktarı önceki hafta 9,9 milyar dolar seviyesinde bulunuyordu.

- Repo miktarı 456 milyon dolar seviyesine geldi.

- Repo miktarı önceki hafta 444,5 milyon dolar seviyesindeydi.

- Özel sektör tahvil ve bonoları 343,7 milyon dolar oldu.

- Özel sektör tahvil ve bonoları bir önceki hafta 352 milyon dolar seviyesindeydi.

- Piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış olarak hesaplandığında hisse senedi değeri farkı -257,2 milyon dolar oldu.

- Piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış olarak hesaplandığında DiBS değeri farkı -273,7 milyon dolar olarak gerçekleşti.

- Piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış olarak hesaplandığında repo değeri farkı 5,3 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

- Piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış olarak hesaplandığında özel sektör bonoları farkı -8,3 milyon dolar oldu.