Yabancılar geçen ay nette 54,5 milyon dolarlık hisse aldı

Borsa İstanbul, yabancı banka/aracı kurum veya şahıs nam ve hesabına gerçekleştirilen işlemleri açıkladı.

Buna göre, yabancılar 12 milyar 217,6 milyon dolar tutarında alım yaparken, 12 milyar 163,1 milyon dolar tutarında satım gerçekleştirdi. Böylece yabancıların net alım işlemleri 54 milyon 490 bin 341 dolar oldu. Yabancıların toplam işlem hacmi 24 milyar 380,8 milyon dolar olarak gerçekleşti.

9 aylık performansta yabancılar satıcı pozisyonunda

Yılın ilk 9 aylık döneminde yabancıların alım işlemleri 163,1 milyar dolar, satım işlemleri 164,4 milyar dolar olurken, net satım miktarı 1 milyar 349,2 milyon dolar olarak gerçekleşti.