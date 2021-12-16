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Yabancılar geçen hafta 104 milyon dolarlık satış yaptı

Yurt dışında yerleşikler hisse senedi piyasasında satışa devam ettiler. Geçen hafta yabancı yatırımların pozisyonu nette 104,2 milyon dolar geriledi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Yurt dışında yerleşik kişilerin 03 Aralık itibarıyla portföyünde bulunan hisse senedi stok miktarı 20,2 milyar dolar oldu. Piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış olarak hesaplandığında yabancılar geçen hafta 104,2 milyon dolarlık hisse senedi satışı yaptı. 

Merkez Bankası 'nın haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, hisse senedi stok miktarı bir önceki hafta 19,47 milyar dolar seviyesinde bulunuyordu.

 