Yabancılar geçen hafta 290 milyon dolarlık hisse sattı

Merkez Bankası haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre yabancı yatırımcılar geçen hafta net 289.8 milyon dolarlık hisse senedi ve 121 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) satarken, 200 bin dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı. Böylece yabancı yatırımcı hisse senedi piyasasında son üç haftadır tahvilde ise son 1 aydır sürekli satıcı pozisyonunda yer aldı.

Yılbaşından bu yana hisse senedinden 1.1 milyar dolarlık, tahvilden ise 891.1 milyon dolarlık satış gerçekleştirdi yabancı yatırımcı. Yabancı yatırımcının 4 Mart itibarıyla 17 milyar 538,1 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 11 Mart'ta 16 milyar 770,7 milyon dolara indi. Aynı dönemde yabancıların DİBS stoku 2 milyar 535,1 milyon dolardan 2 milyar 283,9 milyon dolara gerilerken, ŞBS stokları da 146,7 milyon dolardan 140,3 milyon dolara düştü.