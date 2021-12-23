Yabancılar geçen hafta 69 milyon dolarlık hisse sattı

Yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 17 Aralık haftasında 69,1 milyon dolar hisse senetleri satışı yaptılar. Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stokları piyasa değeri 20 milyar 452,1 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, aynı hafta DİBS (Kesin Alım) satışları 95,3 milyon dolar olurken, DİBS (Ters Repo) satımı 168 milyon dolar oldu. DİBS (Kesin Alım) stokları 3 milyar 121,9 milyon dolar DİBS (Ters Repo) stokları 837,4 milyon dolar, DİBS (Teminat) stokları 211,8 milyon dolar oldu.

Yurt dışında yerleşiklerın DİBS (Teminat) alımları ve DİBS (Ödünç) alımının olmadığı haftada, şirket borçlanma senetleri satışları 0,2 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Şirket borçlanma senedi stokları 126,3 milyon dolar seviyesinde açıklandı.