Yabancılar geçen hafta hisse ve tahvilde alıcı pozisyonunda

Yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 27 Ağustos haftasında 43,1 milyon dolar tutarında hisse senedi alımı yaptılar. Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, aynı hafta DİBS (Kesin Alım) alımları 60,4 milyon dolar olurken, DİBS (Ters Repo) alımı olmadı.

Yurt dışında yerleşiklerın DİBS (Teminat) ve DİBS (Ödünç) alımının olmadığı haftada, şirket borçlanma senetleri alımları 11,3 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stokları piyasa değeri 23 milyar 499,5 milyon dolar olarak gerçekleşti. DİBS (Kesin Alım) stokları 7 milyar 58 milyon dolar, DİBS (Ters Repo) stokları 1 milyar 612 milyon dolar, DİBS (Teminat) stokları 450,8 milyon dolar oldu. Şirket borçlanma senedi stokları 244,6 milyon dolar seviyesinde açıklandı.