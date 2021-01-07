Yabancılar geçen hafta net 93,7 milyon dolarlık hisse aldı

Yurt dışında yerleşik kişilerin 31 Aralık itibarıyla portföyünde bulunan hisse senedi stok miktarı 29 milyar dolar oldu. Hisse senedi stok miktarı bir önceki hafta 27,2 milyar dolar seviyesinde bulunuyordu. Piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış olarak hesaplandığında yabancı yatırımcıların hisse senedi değeri farkı 93,7 milyon dolar oldu.

Yabancıların tahvil piyasasındaki net alımları ise 35,1 milyon dolar olarak gerçekleşti. Özel sektör bonolarındaki net fark ise 0,8 milyon dolar oldu.



Devlet iç borçlanma senetleri(DiBS) stok miktarı 8,6 milyar dolar, repo miktarı 1,9 milyar dolar, Özel sektör tahvil ve bonoları ise 224,8 milyon dolar seviyesine geldi.