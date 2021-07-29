Yabancılar geçen hafta tahvil aldı, hisse sattı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistiklerine göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 16 Temmuz ile biten haftada net 56,5 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 8,3 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı, 62 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 9 Temmuz itibarıyla 20 milyar 829 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 16 Temmuz'da 20 milyar 726 milyon dolara geriledi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 7 milyar 875,5 milyon dolardan 8 milyar 35,5 milyon dolara çıktı. Yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 226,5 milyon dolardan 234,7 milyon dolara yükseldi.