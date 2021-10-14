Yabancılar hisse sattı, tahvil aldı

Yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 8 Ekim haftasında 51,6 milyon dolar hisse senetleri satımı yaptılar. Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, aynı hafta DİBS (Kesin Alım) alımları 10,6 milyon dolar olurken, DİBS (Ters Repo) alımı olmadı.

Yurt dışında yerleşiklerın DİBS (Teminat) alımları ve DİBS (Ödünç) alımının olmadığı haftada, şirket borçlanma senetleri satımları 14 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stokları piyasa değeri 2 milyar 352,2 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DİBS (Kesin Alım) stokları 6 milyar 240 milyon dolar DİBS (Ters Repo) stokları 1 milyar 615,9 milyon dolar, DİBS (Teminat) stokları 371 milyon dolar oldu.

Şirket borçlanma senedi stokları 232,9 milyon dolar seviyesinde açıklandı.