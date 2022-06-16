Yabancılar hisse ve tahvilde satıcı

Yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 10 Haziran haftasında 316,1 milyon dolar hisse senedi satışı yaptılar. Böylece yabancıların elindeki hisse senedi tutarı 15 milyar 758 milyon dolara geriledi. Yabancılar bir önceki haftada 129,4 milyon dolar hisse senedi alımı yapmıştı.

Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, aynı hafta DİBS (Kesin Alım) satımları 85 milyon dolar, DİBS (Ters Repo) satımları 0,2 milyon dolar oldu. DİBS (Kesin Alım) stokları 1 milyar 495,2 milyon dolar, DİBS (Ters Repo) stokları 697,2 milyon dolar, DİBS (Teminat) stokları 417,2 milyon dolara geriledi.

Yurt dışında yerleşiklerın DİBS (Teminat) ve DİBS (Ödünç) işlemi gerçekleşmezken, şirket borçlanma senetleri alımları satımları ise 7,2 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Şirket borçlanma senedi stokları 114,9 milyon dolar seviyesinde açıklandı.